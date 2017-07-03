В Турции курды одновременно совершили 4 атаки, есть погибшие

Курдские боевики убили солдата, деревенскую охрану и трех рабочих в результате нападений в трех отдельных провинциях на юго-востоке Турции. Об этом сообщают источники Reuters в турецком правительстве.

Боевики из Рабочей партии Курдистана (РПК) убили одного турецкого солдата, когда они взорвали бомбу в районе Кукурка провинции Хаккари, сказали чиновники из губернаторства Хаккари.

По словам чиновников, боевики взорвали еще одно взрывное устройство в районе Кальдиран провинции Ван, ранив двух сельских охранников. Они сказали, что один из раненых охранников скончался в больнице после нападения.

Кроме того, боевики РПК атаковали работников, проводящих придорожные работы на дороге для военной базы в районе Улудере юго-восточной провинции Сирнак, убив двух рабочих и ранив еще пять.

Боевики совершили еще одно нападение на рабочее место в Сирнаке, убив одного работника, сообщила местная губернаторская канцелярия. По его словам, в ходе последующей операции в этом регионе погибли три боевика РПК.

По данным турецких сил безопасности, на прошлой неделе турецкая армия убила 55 боевиков ПКК на востоке Турции. Еще 11 боевиков сдались, а четверо были захвачены живыми, говорится в сообщении министерства.

Так, власти заявили, что в минувшие выходные боевики РПК застрелили двух чиновников из правящей партии АК на юго-востоке Турции.

Напомним, ранее турецкие власти высказывали надежду на то, что США откажутся от поддержки курдов.

РПК добивается независимости с 1984 года, и более 40 тыс. человек, в основном курды, были убиты в ходе конфликта. В июле 2015 года конфликт обострился, а на юго-востоке после этого началось восстание.