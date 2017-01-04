В Турции по подозрению в причастности к теракту задержали выходцев из России, Туркмении и Киргизии

Правоохранители Турции задержали около 40 человек в рамках расследования о теракте в ночном клубе Стамбула, сообщает Meduza в среду, 4 января.

Как сообщает агентство Dogan, задержания проводились в разных частях провинции Измир. Среди задержанных есть несовершеннолетние, около 20 человек. Большинство из них - уроженцы Дагестана. Также среди задержанных есть граждане Кыргызстана и Туркмении.

Всех задержанных правоохранители Турции подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство", которая ранее взяла на себя ответственность за совершение теракта в столице Турции.

Власти Турции также задержали членов семьи предполагаемого террориста. Все они категорически отрицают свою осведомленность о его планах.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника. По материалам: Meduza

