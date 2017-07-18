В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Парламент Турции одобрил законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения на три месяца. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Документ предусматривает продление режима ЧП на 90 дней начиная с 01:00 часов 19 июля 2017 года.

Попытка военного переворота (путча) в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Повстанцы взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Но попытка не возымела успеха и законные власти Турции подавили восстание.