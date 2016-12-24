В Турции за пропаганду терроризма арестованы более 1650 человек

Арестованным инкриминируют пропаганду терроризма, неприязни и насилия, а также публичное оскорбление руководящих лиц государства.

Против 3710 человек начали расследования по подозрению в пропаганде терроризма Фото: ANADOLU AGENCY (RU) / Twitter

В Турции за последние полгода начали уголовные производства против 3710 человек по подозрению в пропаганде терроризма в социальных сетях, 1656 человек из них уже арестовали.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Арестованным инкриминируют пропаганду терроризма, неприязни и насилия, а также публичное оскорбление руководящих лиц государства.

По данным МВД Турции, 1203 человек осуждены условно и 767 человек освобождены после допросов. Проти еще 84 лиц расследование продолжается.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен и требуют его экстрадиции. Сам Гюлен попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

По подозрению в связях с Гюленом арестовали уже 35 тысяч человек. 10 тысяч человек уволены с госслужбы, закрыты 15 СМИ.