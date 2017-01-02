В Турции задержали подозреваемых в расстреле людей в новогоднюю ночь

В понедельник, 8 января, турецкие правоохранители сообщили о задержании восьмерых подозреваемых в террористической атаке на ночной клуб, где в новогоднюю ночь расстреляли 39 человек.

Как информирует турецкое издание Daily Sabah, известно, что полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в причастности к нападению на стамбульский ночной клуб.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что за прошедшую неделю задержали десятки человек по подозрению в связях с террористами "Исламского государства".

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В распространенном сегодня заявлении от МВД Турции говорится, что 147 человек были задержаны после того, как их заподозрили в контактах "с террористической организацией "Исламское государство". Из этих задержанных 25 человек посадили под стражу.

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный, вооруженный автоматическим оружием мужчина совершил нападение на ночной клуб, где сотни людей праздновали наступление Нового года. В результате теракта погибли 39 человек (среди них - 16 иностранцев), 69 человек были госпитализированы.

ИГ обнародовало заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб.

Позднее сообщалось, что украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с турецкой полицией.

