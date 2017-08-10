В Турции задержали россиянина, который собирался сбить военный самолет США

В Турции антитеррористический отдел полиции города Адана задержал гражданина России, который планировал сбить военный самолет США с помощью дрона. Об этом сообщает турецкое издание DHA.

Согласно сообщению, речь идёт о задержании Рената Бакиева, который, предположительно, является боевиком "Исламского государства".

Бакиев якобы планировал уничтожить самолет, который базировался на авиабазе Инджирлик на юге страны. Для этого он арендовал велосипед для изучения обстановки в окрестностях.

Однако службам удалось выследить Бакиева (он переписывался со своими кураторами в Telegram), а после задержать.

Отмечается, что атаку должны были проспонсировать в ИГИЛ. На приобретение дрона Бакиев собирался выделить 2,8 тыс. лир (около $800).

Бакиева подозревают в подготовке взрыва в месте дислокации американских военных и намерениях сбить американский самолет с помощью беспилотника.

Отметим, авиабазу Инджирлик, которая находится на юге Турции, используют самолеты возглавляемой США международной коалиции, принимающие участие в воздушной операции в Сирии и Ираке против "Исламского государства".