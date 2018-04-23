В УПЦ МП отреагировали на заявление Вселенского Патриархата по единой поместной церкви

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявление Вселенского патриархата о принятии к рассмотрению предложения Украины о создании на ее территории независимого от РПЦ церкви.

Об этом он написал в Facebook.

"На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопроса об автокефалии Украины", - сообщил Данилевич.

В заявлении, как отметил протоиерей, говорится, что Вселенский Патриархат несет "ответственность за всеправославное единство" и будет обсуждать этот вопрос с другими православными церквями.

"Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не окажет ничего такого, что бы этой единства помешало", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что 19-20 апреля 2018 года в Стамбуле в резиденции Вселенского Патриарха в районе Фанар состоялось заседание Святого и Священного Синода Константинопольского Патриархата. Об этом сообщает Пресс- центр Киевской Патриархии на своей странице в Facebook.

В Коммюнике Святого и Священного Синода по итогам работы Синода отмечается, что Вселенский Патриархат рассмотрел вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, и получил от церковной и гражданской власти обращение, которое требует предоставления автокефалии и решил рассмотреть этот вопрос, скоординировавшись со своими сестринскими Православными Церквями.

"Согласно Божественных и Святых Канонов, а также векового церковного порядка и Священного Предания, Вселенский Патриархат заинтересован в сохранении всеправославного единства и беспокоится о Православных Церквях во всем мире, особенно Украинского Православного Народа, который получил от Константинополя спасительную христианскую веру и святое крещение. Таким образом, как истинная Мать Церковь, он рассмотрел вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это было сделано в предыдущих синодальных заседаниях, и получил (принял) от церковной и гражданской власти, которые представляют миллионы Украинских Православных Христиан, - обращение, которое требует предоставления (дарения) автокефалии, решил тесно общаться и координироваться со своими сестринскими Православными Церквами по этому вопросу", - говорится в Коммюнике от 22 апреля, опубликованном на сайте Патриархата.

Как отметили в пресс-центре Киевской Патриархии: "Учитывая, что обычно Константинопольский Синод вообще ограничивается только информированием о свои заседания без указания подробностей - приведенное выше коммюнике самим фактом своей публикации является весомым положительным сигналом о существенных сдвигах и готовности Вселенского Патриархата довести начатое дело до логического положительного завершения".

Как прокомментировали в пресс-центре, указанное уведомление подтверждает, что все обращения - церковные (от украинских архиереев) и светские (от Президента, которое поддержал Парламент) были официально приняты к рассмотрению, что является формальным началом процедуры провозглашения Томоса.