В Варшаве под украинским посольством сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Польские активисты провели митинг под стенами посольства Украины в Варшаве

Об этом сообщается в заявлении украинской дипмиссии на ее странице в Facebook, передает "ДС".

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно с протестами польских националистов в посольство Украины пришли и поляки, которые выразили солидарность с Украиной и ее народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Кроме того, журналист Евгений Приходько написал в соцсети, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".

Напомним, 14 марта в Польше во время поминальных мероприятий с участием украинской делегации вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине - Героям Слава".