В Варшаве в честь Василия Стуса назовут сквер

Власти Варшавы приняли решение назвать сквер в центре города в честь украинского поэта Василия Стуса

Об этом сообщает Prostir.

В обосновании решения, к которому добавлено биографию Стуса, говорится, что он является "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и представителем польско-украинского объединения".

Выполнить решение Совета города мэр Варшавы Анна Гронкевич-Вальц. Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства.

Переименование сквера будет стоить 8650 злотых (2 тыс. евро), большая часть из которых - цена изготовления и установки таблиц с названием сквера.

Сквер находится на перекрестке Аллеи Независимости и улице Стефана Батория. Вблизи будущего сквера Василия Стуса находится Национальная библиотека Польши и наибольший экономический университет страны - Главная торговая школа (SGH).