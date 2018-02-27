В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

Теперь россияне, находящиеся в Соединенных Щтатах вынуждены будут идти голосовать за президента Российской Федерации на площадь Немцова, 1.

Во вторник, 27 февраля, торжественно переименовали площадь на которой находится посольство РФ, в площадь Немцова, сообщает ТСН.

Переименование состоялось в третью годовщину со дня его убийства.

Как отмечается, россиянам предоставят выбор - пользоваться старым или новым названием площади.

Как сообщалось, в начале февраля городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционера.

В ответ в РФ предложили переименовать адрес посольства США в Москве в Североамериканский тупик.

Arena.press

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