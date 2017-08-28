В Великобритании химическая утечка хлорным облаком накрыла прибрежный район

С пляжа Суссекса и всего мыса Бичи-Хед в Великобритании эвакуировали всех людей из-за облака неустановленной пока химической утечки.

Спасатели порекомендовали местным жителям плотно закрыть окна и двери, передает ВВС, однако "людям настоятельно рекомендуется не обращаться больницу, если не будет абсолютной чрезвычайной ситуации".

Облако пришло со стороны моря и распространилось вдоль береговой линии от Истборна до Бирлинг-Гэпа. Люди, попавшие в него, жалуются на жжение и зуд в горле и глазах, а также отмечают характерный запах хлора.