В Вене тысячи людей протестуют против нового правительства Курца

В Вене, столице Австрии, 20 тысяч людей протестовали против правительственной политики, направленной на борьбу с миграцией.

Правительство консерваторов и правопопулистов обвиняют в "новом фашизме".

Об этом сообщает DW.

20 тысяч человек в столице Австрии в субботу, 13 января, вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Организаторы манифестации обвиняют кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Геннер на протесте в Вене.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "Платформа радикальных левых".

Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы.

Представитель последней, новый вице-канцлер Гайнц-Кристиан Штрахе (Heinz - Christian Strache) в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.