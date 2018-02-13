В Венесуэле обстреляли участников карнавала: трое погибли, пять ранены

На карнавале в муниципалитете Эль-Кальяо (штат Боливар, Венесуэла) в результате обстрела погибли три человека. Пять людей ранены.

Об этом сообщает венесуэльская газета El Nacional.

"Трагедия произошла, когда первая карнавальная колонна начала свое движение и неизвестный произвел по ней несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Трое погибших были младше 30-ти лет. Пять раненых были доставлены в больницу Гуайпаро в городе Сан-Феликс с пулевыми ранами на грудной клетке, ногах и животах.

Полиции пока не удалось арестовать стрелявшего.

Позавчера на карнавале в Боливии произошел взрыв газового баллона, в результате погибли шесть человек, еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.