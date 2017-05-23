В Венесуэле протестующие сожгли дом экс-президента Уго Чавеса

В Венесуэле группа протестующих сожгла дом экс-президента страны Уго Чавеса.

Об этом сообщает El Nacional.

Инцидент произошел в Сабанете, штате Баринас, что на западе станы.

По данным издания, протестующие сожгли дом сделано Уго Чавеса в ответ на убийство 19-летнего студента в Баринасе.

Отмечается, что 19-летний студент погиб во время митинга.

9 января парламент Венесуэлы принял постановление о том, что президент страны Николас Мадуро "оставил свой пост". Парламент обвинил Мадуро в том, что он допустил экономический кризис в стране. За то, чтобы глава государства оставил свой пост, выступили 106 парламентариев, еще трое воздержались. В Верховном суде Венесуэлы приняли решение заблокировать постановление парламента относительно отставки президента Николаса Мадуро. 11 января президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение парламента о его отставке попыткой госпереворота и пригрозил своим оппонентам "последствиями" за такие действия.

12 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею "вне закона".

6 апреля в Венесуэле прошли акции и марши протеста против властей страны из- за их действий, которые привели к социальному и экономическому коллапсу. 6 мая в Венесуэле протестующие на площади Вилья-дель-Росарио повалили памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу.

15 мая министры иностранных дел Европейского союза призвали власти Венесуэлы провести выборы и освободить политических заключенных для урегулирования конфликта между правительством и оппозицией, в результате которого погибли десятки людей.

20 мая по всей Венесуэле в акциях протеста против политики президента Николаса Мадуро приняли участие более 200 тыс. человек.

22 мая число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле достигло 48 человек. В ряде городов протесты переросли в кровавые столкновения с полицией и армией. В Каракасе, по данным местных властей, были ранены 46 человек.

Справка. Уго Чавес - бывший венесуэльский государственный и политический деятель, президент Венесуэлы (1999-2002, 2002-2013).

В 1998 году одержал первую победу на президентских выборах. В 2000, 2006 и 2012 годах он был переизбран на пост главы государства. В апреле 2002 года Чавес был кратковременно свергнут в ходе государственного переворота, а спустя два дня Чавес вернулся к власти.

10 января 2013 года после очередных выборов Чавес должен был принести присягу, однако Национальная ассамблея отложила церемонию по состоянию здоровья главы государства. 5 марта того же года в возрасте 58 лет Чавес скончался от рака.

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