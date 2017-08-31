В Венгрии разгорелся скандал вокруг присвоения Путину звания почетного доктора

Ученые Дебреценского университета заявили, что отграничиваются от решения сената (ученого совета) университета от 28 августа о присвоении президенту России Владимиру Путину звания почетного доктора "honoris causa" этого учебного заведения.

Соответствующее заявление сделали ученые кафедры конституционного права, сообщает издание "Крым.Реалии".

Отмечается, что документ обнародовали местные СМИ.

По словам ученых, сенат их университета пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим самоотверженным трудом в тылу науки и образования создавали престиж вуза.

С требованием кафедры конституционного права Дебреценского университета также согласился Институт Кароля Этвеша (Ekint). В открытом письме это учреждение просит Дебреценский университет отменить постановление о присвоении Путину почетного докторского звания, настаивая на том, что оно незаконно и беспрецедентно.

На немедленном отзыве постановления сената Дебреценского университета настаивает также общественная организация молодежи из Дебрецена Nat'iv. Петицию Nat'iv подписали уже более 900 человек.

"Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявил, что он (Путин - ред.) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тысяч человек и из-за которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами", - подчеркнули общественные активисты.

При этом ранее ученый совет объяснил свое решение тем, что "правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о больших разногласиях с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заявил, что "не позволит, чтобы ему все сошло с рук".