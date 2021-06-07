В ВОЗ предупредили о возможной катастрофе из-за быстрой отмены карантина

Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия на фоне распространения новых штаммов инфекции

Об этом заявил на брифинге генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, передает "ДС" со ссылкой на "РБК- Украина".

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - добавил Гебрейсус.

Как сообщала "ДС", ранее Всемирная организация здравоохранения назвала самые опасные штаммы коронавируса.