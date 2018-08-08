В выборы президента США могла вмешаться не только Россия - глава Пентагона

Джеймс Мэттис подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.

Как сообщается на сайте Пентагона, Мэттис заявил журналистам, что оборонное ведомство предоставит Министерству внутренней безопасности США и правоохранительным органам всю необходимую поддержку, чтобы защитить избирательный процесс от российского вмешательство "и прочих плохих акторов".

Глава Пентагона подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

"Мы все видели, что случилось в 2016 году, когда россияне - и, возможно, прочие, но россияне однозначно - пытались оказать влияние, и действительно пробовали испортить некоторые процессы", - заявил Мэттис.