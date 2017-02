В WikiLeaks заявили, что имеют тысячи документов, связанных с Ле Пен и Фийоном

Руководство сайта WikiLeaks сообщило о наличии в своих архивах тысячи документов, касающихся кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

"3630 документов из наших архивов касаются французского кандидата в президенты Франсуа Фийона", - говорится в сообщении WikiLeaks в Твиттере.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9 - WikiLeaks (@wikileaks) 1 лютого 2017 р.

"Из наших архивов: 1138 документов, касающихся кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен", - говорится в другом сообщении.

Ранее французские СМИ сообщили, что жена Франсуа Фийона Пенелопа Фийон заработала полмиллиона евро за 10 лет на должности помощника в офисе мужа, когда он был сенатором. Но при этом журналисты заявили, что не нашли никаких доказательств ее работы.

После широкой огласки французское управление по борьбе с финансовыми преступлениями начало предварительное расследование относительно разворовывания государственных средств и злоупотребление социальными благами.

Позже во французских СМИ появились новые обвинения в отношении жены и детей Фійрона, которые якобы получили за работу на госслужбе почти миллион евро.