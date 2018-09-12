В Японии отказали Путину в подписании мирного договора без условий

В Японии сообщили, что хотят заключать мирный договор с предварительным разрешением спора о Курильских островах.

Об этом сообщает издание Sankei, цитируя генерального секретаря Кабинета министров Японии Йосіхіде Суга.

Генсек заявил, что в Токио не собираются менять своего решения.

"Правительство не меняет своей политики в отношении решения вопроса о возвращении [северных] островов и заключения мирного договора", - сказал Суга.

Также он добавил, что сомневается в предварительных договоренностях между Путиным и японским премьером Синдзо Абэ.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Японии принять мирное соглашение в вопросе принадлежности южных Курильских островов без каких-либо предварительных условий, спор за которые длится еще с конца Второй мировой войны.