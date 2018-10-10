В ЮНЕСКО заявили о начале мониторинга ситуации в оккупированном Крыму - посол

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) начало первый этап прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму. Об этом 10 октября в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

"Сегодняшнее заседание исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в следующем октябре", - отметил он.

Также Шамшур поблагодарил всех, кто голосовал за принятие этого решения.

"Особая благодарность группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - добавил дипломат.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

31 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РФ блокирует все попытки международных организаций провести мониторинг в Крыму.