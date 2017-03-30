В Южной Корее задержали экс-президента Пак Кын Хе

Суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента страны, отстраненной по процедуре импичмента.

Экс-президента Республики Корея подозревают в коррупции и разглашении государственных секретов.

Полиция задержала экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе после того, как суд Сеула выдал ордер на ее арест в связи с обвинениями в коррупции, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов, передает Yonhap.

Прокуратура обратилась в суд за ордером на арест экс-президента 27 марта.

Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер- министр Хван Гё Ан.