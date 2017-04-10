В Южной Осетии большинство граждан проголосовали за новое название республики

На референдуме в Южной Осетии за введение равнозначного наименования государство Алания проголосовали 81,5%, против проголосовали 18,5%, свидетельствуют данные exit poll, который проводился югоосетинской автономной некоммерческой организацией "Академия социологического анализа", передает "РИА Новости".

Опрос проводился на 23 участках Цхинвала и районов Южной Осетии. Всего был опрошен 2981 человек, 2360 отказались отвечать на вопросы.

Напомним, сегодня в непризнанной Южной Осетии прошло голосование на так называемых выборах президента и референдуме о "возвращении республике исторического названия". В так называемых выборах президента участвуют три кандидата: действующий "президент" Леонид Тибилов, "председатель парламента", лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.