В Женеве начались первые за три года переговоры Асада и оппозиции

В Женеве при поддержке ООН официально начались переговоры по Сирии между правительством страны и оппозицией.

Об этом сообщает Reuters.

На церемонии приветствия выступил спецпосланец ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отметил прогресс в переговорах, достигнутый в том числе и благодаря встречам в Астане.

"Я прошу вас работать, чтобы работать вместе. Я знаю, что это не будет легко, чтобы закончить этот ужасный конфликт и заложить основу для страны в мире, суверенной и единой", - сказал де Мистура.

Как сообщается, правительство Сирии и оппозиция сидят за одним столом в рамках церемонии открытия переговоров. Их цель - положить конец войне в Сирии, которая длится уже около 6 лет.

Отмечается, что надежда касательно "Женева IV", четвертого раунда межсирийских переговоров, которые проходят при посредничестве ООН, не слишком высока.