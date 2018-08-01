В Зимбабве после президентских выборов начались массовые беспорядки

В столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек, передает Reuters.

Так, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.

Очевидцы рассказали, что один человек погиб в результате столкновений участников акции и полиции. Войска, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

Отмечается, что акции протеста состоялись после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены" Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви. Официальных результатов голосования пока нет.

Отметим, Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки бывшего лидера страны Роберта Мугабе.