В Ізраїлі розпочався суд над Нетаньягу

В Ізраїлі у неділю, 24 травня, розпочався суд над Біньяміном Нетаньягу. Це перший в історії держави судовий процес, коли на лаві підсудних опинився чинний голова уряду.

Перше засідання носить суто технічний характер. Тим не менш, воно дає страт судовому процесу, пише The Jerusalem Post. Обвинувачений має ознайомитися з висновком прокуратури і відповісти, чи зрозуміла йому суть обвинувачень.

Нетаньягу є підозрюваним у трьох справах, пов'язаних з корупцією і шахрайством.

Політика підозрюють у тому, що він приймав подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатен надати як прем'єр-міністр, і йшов на непрозорі угоди з низкою ЗМІ в обмін на публікацію позитивних матеріалів про себе і негативних - про політичних конкурентів.

Зокрема, прем'єр міг робити поблажки власнику контрольного пакету акцій телекомунікаційної компанії "Безек" Шаулю Єловичу і обіцяти власнику газети Yedioth Ahronoth Арнону Мозесу завдати шкоди конкуруючому виданню.

Нетаньягу загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо він буде засуджений за хабарництво, і максимальний трирічний термін за шахрайство і зловживання довірою.

