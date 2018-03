Вальстрем категорически отвергла заявление Захаровой о разработке газа "Новичок" в Швеции

17 марта спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что газ "Новичок", которым, вероятно, в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, мог быть разработан в странах Запада, в том числе и в Швеции, бывшими советскими учеными. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем отметила, что вместо таких заявлений РФ должна отвечать на вопросы Великобритании.

Швеция категорически отвергает заявление министерства иностранных дел России о причастности к разработкам нервно-паралитического агента "Новичок", которым, по версии британского следствия, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом в Twitter 17 марта заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

"Категорически отвергаем неприемлемое и необоснованное заявление представителя МИД России о том, что нервный агент, используемый в Солсбери, мог быть разработан в Швеции. Вместо этого Россия должна отвечать на вопросы Великобритании", - заявила дипломат.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. - Margot Wallstroem (@margotwallstrom) 17 марта 2018 г.

17 марта спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что газ "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада, в том числе и в Швеции, бывшими советскими учеными.

4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33- летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.

По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".

Мэй заявила, что Великобритания рассмотрит следующие шаги в отношении РФ после высылки своих дипломатов.