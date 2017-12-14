"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство

Вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка едва не вызвал скандал во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Давая слово украинскому журналисту Роману Цимбалюку глава Кремля заявил, что в его сознании и понимании "Башкирия недалеко от Украины", информирует еizvestia.com.

"Башкирия от нас далеко, мы пока с бурятами только знакомы. Вы никогда не скрывали, что отправляете людей на Донбасс "решать вопросы", к счастью, наши военные знают, что с ними делать. Ваши "решатели" попадают в плен в Украине. Вы не хотите устроить обмен - пленных русских на тех, кто арестован и посажен в России?" - заявил Цимбалюк.

Также он спросил у главы Кремля, будет ли он и далее занимать абсурдную позицию по Донбассу.

"Ведь ваши люди занимаются там резней", - сказал он.

При этом некоторые журналисты пытались его перекричать.

"Это не вопрос! Это провокация!" - возмущались в зале.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вместо ответа Путина, сперва попросил задать вопрос про минские соглашения прокремлевскому "РИА Новости".

По материалам Обозреватель