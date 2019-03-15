Вашингтон грозит Брюсселю жесткими мерами в торговом конфликте - Deutsche Welle

Вашингтон примет против Брюсселя "очень жесткие меры", если тот не возобновит переговоры с США об условиях двусторонней свободной торговли, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг, 14 марта, в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, передает Deutsche Welle.

"Если они не будут с нами разговаривать, мы предпримем шаги, которые чреваты серьезными экономическими последствиями", - заявил Трамп.

О каких именно мерах идет речь, президент США не уточнил, однако заявил, что Европейский союз "очень несправедливо обращается" с США.

При Обаме США и ЕС были близки к подписанию соглашения о двусторонней свободной торговле, однако после прихода к власти Дональда Трампа переговорный процесс был свернут.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов пойти на уступки США и снизить пошлины на импорт американских автомобилей в ходе переговоров с Вашингтоном, а также работать над устранением взаимных пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности.

С 22 июня 2018 года вступили в силу пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Тем самым страны Европы отреагировали на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики, в котором уже появились свои исключения в виде ряда импортеров.

Напомним, что 1 марта 2018 года на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний Дональд Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Уже 8 марта глава Админстрации подписал распоряжение о налогообложении иностранной стали 25% пошлиной, а алюминий - 10%. По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)