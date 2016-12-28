Вашингтон и Москва втянут мир в новую гонку вооружений, - Le Parisien

28 декабря 2016, fdlx.com / Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация намерены существенно расширять свой ядерный арсенал в лучших традициях холодной войны, что не может не вызывать беспокойства во всем мире.

Недавно стало известно, что Владимир Путин, президент России, высказался о необходимости укрепления ядерного потенциала РФ. Вслед за этим последовало ответное заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа, согласно которому Соединенные Штаты готовы вступить в новую ядерную гонку.

Таким образом, не смотря на симпатии двух политиков друг к другу, было положено начало небывалому обострению отношений со времен распада СССР, которое моет разрушить военное равновесие, наблюдаемое с 90-х годов.

Еще в прошлом году были заметны все предпосылки для начала новой гонки ядерных вооружений. Барак Обама, президент США, и Североатлантический альянс НАТО высказали свои намерения о наращивании своего присутствия в Европе, особенно в восточной части. Естественно, на это ответила и Россия. Недавно Путин отметил, что нужно четко отслеживать любые изменения военно- политической обстановки и баланса сил в мире, особенно недалеко от российских границ, чтобы оперативно реагировать и вносить соответствующие корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз РФ. Военные расходы РФ с недавних пор составляют 21% госбюджета. Этот показатель немного ниже показателя США.

На сегодняшний день все страны Европы приняли решение увеличить оборонные расходы. Военную сферу усиливает даже Япония, так как по всему миру очень много причин для дестабилизации ситуации.

Источник: Le Parisien

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