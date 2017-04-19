Вашингтон не подтверждает задержание лидера ИГ

В Госдепе отметили, что нет никаких признаков правдоподобности сообщений о задержании.

В Пентагоне и Госдепе США не подтвердили сообщения о задержании главы "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

СМИ сегодня сообщили о задержании главы ИГ аль-Багдади на границе Ирака и Сирии. Его якобы схватили российские и сирийские объединенные вооруженные силы.

"У меня нет никакой информации, подтверждающей это сообщение", - заявил представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй, передает Интерфакс.

В Госдепе отметили, что нет признаков правдоподобности сообщений о задержании.

"У нас нет никакой информации о местонахождении аль-Багдади, и мы не видели никаких признаков того, что сообщения об этом (задержании) верны", - заявил РИА Новости представитель Госдепа.