Вашингтон не смог нанести санкционный удар (Forbes, США)

Вашингтонские мозговые тресты не сумели нанести мощный «санкционный удар» по России

Как минимум два аналитических центра, включая Атлантический совет (Atlantic Council), сумели включить тех, кого хотели, в новый черный список по России, который был опубликован в понедельник. Но эти новости ни в коей мере не повлияли на российский рынок, поскольку большинство изданий обвиняют администрацию Трампа в том, что она недостаточно сурово обошлась с путинским окружением.

Сегодня российские ценные бумаги превзошли все, что только можно.

Основная часть имен из этого перечня, включая главу «Газпрома» Алексея Миллера, президента банка ВТБ Андрея Костина и магната из металлургической отрасли Олега Дерипаску, давно уже включена в «черные» и «серые» списки, которыми вот уже несколько месяцев обмениваются Госдепартамент и вашингтонские мозговые тресты. Министерство финансов заявило, что включение тех или иных имен в список не влечет за собой запрет на въезд в США и на занятие бизнесом в этой стране. Сам по себе этот перечень имен был составлен на основе списка «Кто есть кто» с кремлевского вебсайта, а также списка миллиардеров «Форбс». Как отметил этим утром специалист по России из компании «Блумберг» Леонид Бершидский, многие люди из списка очень слабо связаны с Путиным или вообще не имеют к нему никакого отношения.

Данный список не должен вызвать нервозность на рынке.

Медиакомпания «БаззФид» (BuzzFeed) даже не вспомнила, что санкции связаны с кризисом на Украине, и раскритиковала Трампа за то, что он не наказывает Россию за «вмешательство в выборы». Статья из ее издания может и подготовит публику к вечернему разговору на кабельном телевидении о сговоре Трампа и России, но она вряд ли изменит настрой инвесторов в отношении любимого врага Америки.

В последнем законе о санкциях, неохотно подписанном Трампом прошлым летом, вмешательство в выборы названо той причиной, по которой были ужесточены санкции против крупных российских энергетических компаний и банков. Данный закон обязывает Госдепартамент, Министерство финансов и директора национальной разведки представить в конгресс новый список имен и новые указания о санкциях против российских гособлигаций и ценных бумаг находящихся под санкциями компаний, таких как «Газпром». В опубликованную сегодня несекретную часть этого доклада включен список россиян, против которых могут быть введены санкции. В него вошли почти все руководители крупных государственных предприятий и даже руководитель «Сбербанка» Герман Греф, которого многие иностранцы считают очень солидным банковским управленцем.

Аналитики из «Бэнк оф Америка Меррилл Линч» (Bank of America Merrill Lynch) во главе с работающим в Москве Борисом Рейзельманом написали сегодня в служебной записке, что «главное рискованное событие осталось позади».

Инвесторов тревожило то, что Министерство финансов объявит санкции против российских государственных облигаций и против акций уже подвергнутых санкциям компаний, таких как «Сбербанк» и «Газпром».

Управляющий фонда «ВанЭк Глобал» (VanEck Global) Дэвид Семпл (David Semple) не уверен, что российские ценные бумаги избежали драмы с санкциями. Не исключено, что самые плохие новости спрятаны в секретной части доклада.

«В России всегда было трудно найти хорошие инвестиции. Добавьте к этому еще один слой „непрозрачного" корпоративного управления, и инвестиционная привлекательность уменьшится еще больше, — говорит он. — В основе своей этот список не меняет наши подходы, но он может заставить многих управляющих портфельными активами задуматься при анализе рынка».

У российского отделения фонда «ВанЭк» солидные инвестиции в те российские фирмы, которые подверглись санкциям. Если против фонда будут введены санкции, он больше не сможет покупать эти ценные бумаги.

Министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что людям из списка грозят вполне реальные санкции, о чем сообщает издание «Хилл» (Hill). «На основе этого доклада будут введены санкции», — отметил Мнучин, добавивший, что это может произойти через два-три месяца.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сказал Мнучину, что он опасается последствий от нежелания слишком сильно надавить на Путина. Кеннеди заявил, что США должны «ударить по нему санкциям, да так, чтобы он начал отхаркивать свои кости». Эти его слова приводит издание «Хилл».

Если не считать цены на нефть на уровне 80 долларов, то до следующих позитивных новостей России пока далеко. Многое зависит от того, отменит или нет конгресс антироссийские санкции, что практически невозможно.

Но если цены на нефть сохранятся на сегодняшнем уровне, а темпы роста российской экономики составят 2%, как и у ее собрата по БРИК Бразилии, то ее кредитные рейтинги вырастут.



На прошлой неделе агентство «Мудис» (Moody's) повысило свой прогноз по российским рейтингам до «позитивного», а «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) держит его на позитивной отметке с конца прошлого года. Оба рейтинговых агентства заявляют, что неопределенность в вопросе санкций является главным препятствием для повышения рейтингов. Но новый доклад по вопросу санкций мог немного изменить ситуацию в пользу России.

Цены на российские ценные бумаги выросли с появлением сообщений о том, что Вашингтон вряд ли подвергнет их санкциям.

Запланированный на среду аукцион по продаже облигаций на 30 миллиардов рублей (534 миллиона долларов) может вызвать повышенный спрос, о чем говорит стратег по фиксированным доходам из компании «ЮниКредит» (UniCredit) Хавьер Санчес (Javier Sanchez). «Рынок хорошо воспринял доклад о санкциях», — сказал он, о чем говорится в сегодняшней статье на страницах «Блумберг».

Госдепартамент даже намеком не ответил на вопрос о том, могут ли быть введены санкции против российских государственных облигаций. Внешнеполитическое ведомство упомянуло лишь санкции против российских предприятий военной промышленности.

«Мы используем этот закон так, как и намеревался сделать конгресс — чтобы надавить на Россию и заставить ее прислушаться к нашей озабоченности по поводу ее агрессии на Украине, вмешательства во внутренние дела других стран и нарушений прав человека, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента. — Зарубежные государства и компании из частного сектора предупреждены, как официально, так и конфиденциально, в том числе, руководством Госдепартамента и другими руководителями из правительства США, которые проинформировали их, что крупные сделки с внесенными в список российскими физическими и юридическими лицами приведут к санкциям».

Некоторые украинские активисты надеялись, что Вашингтон включит в список имена русских, живущих в Донбассе на востоке Украины. Они заявляют, что кое-кто из этих людей наживается на войне, ставшей причиной введения отраслевых санкций, и что если этих людей сурово наказать, им уже не захочется поддерживать сепаратистское движение, существующее четвертый год.

Аналитические центры в Вашингтоне вряд ли будут полностью удовлетворены. Они хотят, чтобы в новый список были внесены имена таких людей как друг Путина Сергей Ролдугин, о котором говорится в «панамских документах».

​Андерс Ослунд

@anders_aslund

Перечислив все российское правительство, всю президентскую администрацию и всех российских миллиардеров, администрация Трампа подорвала и выставила на смех американские санкции против России и Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций. Именно этого я и боялся. Похоже, что Дональд Трамп получает приказы от Путина.

Бывший чиновник из Госдепартамента Дэниел Фрид (Daniel Fried), разрабатывавший антироссийские санкции в 2014 году, а сейчас работающий старшим научным сотрудником в Атлантическом совете, заявил сегодня на страницах блога своего центра, что его удивила весьма «неуклуюжая» публикация «Кремлевского доклада», подготовленного Министерством финансов. По его словам, администрация Трампа в прошедшем году действовала ответственно и убедительно, претворяя в жизнь введенные против России санкции, но на сей раз оказалась не на высоте.

Его коллега Андерс Ослунд даже заявил, что администрация Трампа действует по указке Путина.

Хотя Министерство финансов отметило, что список был составлен «на базе объективных критериев, собранных из доступных источников», Фрид повторил то, что этим утром было сказано в сообщениях «БаззФид» и «Блумберг», а именно, что список похож на копию перечня миллиардеров из российского издания «Форбс».

«Меня это озадачивает, так как у меня есть основания считать, что администрация воспринимает этот доклад вполне серьезно, и весьма тщательно составляла список людей из путинской структуры власти, — сказал он. — По непонятным мне причинам администрация выбрала другой путь».

Кеннет Рапоза