Вашингтон обвинил Асада и РФ в игнорировании резолюции ООН о прекращении огня в Сирии

Белый дом указал на невыполнении режимом президента Башара Асада, а также его российскими и иранскими союзниками резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.

"Режим Асада и его союзники в Москве и Тегеране должны соблюдать резолюцию 2401", - сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Администрации президента США в воскресенье, 4 марта.

Вашингтон призвал сирийского диктатора и его союзников прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить доставку гуманитарной помощи для гражданского населения.

Как сообщалось, 4 марта президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии, возложив ответственность за гуманитарную катастрофу в Восточной Гуте на режим Асада и Россию.

Напомним, Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию с требованием ввести 30-дневное перемирие в Сирии. В документе говорится о том, что перемирие должно быть введено немедленно, но, в то же время, резолюция не предусматривает каких-либо мер для поддержания режима "тишины". Перед этим резолюцию блокировала Россия.

На следующий день войска сирийского диктатора Башара Асада применили химическое оружие в Восточной Гуте. В местную больницу попали от 14 до 16 человек с признаками отравления химическим веществом - скорее всего, хлором.

Кроме того, Асад заявил, что не намерен выполнять резолюцию СБ ОНН, и бомбардировки Восточной Гуты будут продолжены.

По материалам: РИА Новости