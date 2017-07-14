Вашингтон: президент Франции заявил, что больше не требует отставки Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что больше не настаивает на том, чтобы президент Сирии Башар Асад покинул свой пост. Об этом сообщила пресс- служба Белого дома, передает Новое время.

По его словам, искоренение терроризма и стабильность в Сирии являются более важными вещами.

"Мы хотим получить результат и вместе с США хотим искоренения терроризма в Сирии. И неважно, кто является террористом. Поэтому, я более не требую отставки Башара Асада", - заявил Макрон.

Напомним, что с 9 июля 2017 года начало действовать соглашение о перемирии в трех провинциях на юго-западе Сирии, которая была достигнута в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Оппозиционных к правящему режиму повстанцев поддерживает коалиция стран Запада во главе с США.

В сентябре 2015 года в войну на стороне президента Сирии Башара Асада вмешалась Россия.