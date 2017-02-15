Ватикан предоставит финансувую помощь жителям Авдеевки в размере €200 тысяч

Ватикан выделит €200 тысяч жителям Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после совместной встречи с апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти в Краматорске.

"Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено EUR200 тысяч.", - сообщил Жебривский у себя в Facebook.

"Как вы помните, в прошлом году Папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, которые пострадали от российской агрессии или стали внутренними переселенцами. По всей Европе было собрано тогда EUR16 миллионов. Папа Франциск лично дал EUR5 миллионов для поддержки украинцев", - отметил он.

29 января вблизи Авдеевки Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке. За весь период эскалации вблизи Авдеевки погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения.