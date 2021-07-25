Ватикан вперше розкрив інформацію про свою нерухомість

24 липня Ватикан вперше оприлюднив інформацію про належну йому нерухомость, розкривши, що володіє більш ніж 5000 об'єктами. Про це повідомляє Reuters.

Оприлюднена інформація про власність Ватикану міститься в двох документах: першому в історії державний бюджет Управління майном Святого Престолу (APSA) та консолідованому фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу.

Як зазначається, APSA управляє нерухомістю та інвестиціями, виплачує заробітну плату та діє як відділ закупівель і відділ кадрів у Ватикані.

Згідно з бюджетом APSA, Управлінню майном належить 4051 об'єкт нерухомості в Італії і близько 1120 за кордоном, не рахуючи посольств по всьому світу.

Близько 14% власності Ватикану в Італії здається в оренду за ринковими цінами, а все інше – за зниженими, в основному для церковних службовців. Близько 40% – інстітуціональні будівлі, такі як школи, монастирі й лікарні.

Документи показали, що APSA володіє інвестиційною нерухомістю в престижних районах Лондона, Женеви, Лозанни і Парижа.

Покупка в 2014 році будівлі в Лондоні в районі Південний Кенсінгтон привела до значних збитків. 27 липня в Ватикані почнеться суд над десятьма обвинуваченими в зв'язку з цим, в тому числі над відомим кардиналом. Їм інкримінують фінансові злочини, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем.

Консолідований фінансовий звіт Святого Престолу, оприлюднений 24 липня, показав дефіцит в 64,8 млн євро в 2020 році в порівнянні з дефіцитом в 79,2 млн євро в 2019 році.

Бюджет Святого Престолу включає центральну адміністрацію Римсько-католицької церкви, яка курирує управління всесвітньої церквою, що нараховує 1,3 млрд членів, її глобальні дипломатичні представництва та діяльність засобів масової інформації.

Ватикан, включаючи музеї Ватикану і банк Ватикану, має окремий бюджет.

Пандемія COVID-19 сильно вдарила по доходах Ватикану в 2020 році. Музеї Ватикану, які в 2019 році прийняли близько 6 млн платних відвідувачів, були закриті або відкриті лише частково протягом більшої частини 2020 року.

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Ватикан – держава-анклав (найменша офіційно визнана держава в світі), що знаходиться всередині Риму, асоційована з Італією. Управляється від імені римського понтифіка губернатором (називається президентом комісії понтифіка у Ватикані). Цю посаду завжди займає кардинал Римської курії, який призначається папою.

Статус Ватикану в міжнародному праві – допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденції вищого духовного керівництва римсько-католицької церкви.

Дипломатичні місії іноземних держав акредитуються при Святому Престолі, а не при місті-державі Ватикан. Іноземні посольства та представництва, акредитовані при Святому Престолі, зважаючи на малу території Ватикану, розміщені в Римі (включаючи й посольство Італії, яке, таким чином, знаходиться в її власній столиці).

Святий Престол – офіційне збірна назва папи римського і Римської курії – центральної адміністрації Римсько-католицької церкви.



