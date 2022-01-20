Велика Британія готова збільшити постачання зброї Україні - міністр оборони

Велика Британія готова збільшити постачання зброї Україні. Як заявив міністр оборони країни Бен Воллес, такий крок зможе переконати інші західні країни та збільшити свою допомогу українській державі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail.

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"Я продовжу стежити за необхідністю розширення обсягу постачання зброї в Україну. Я не виключаю нічого в межах допомоги Україні забезпечити самооборону", - сказав Воллес.

Як зазначає Воллес, Британія вже відправила 2 тисячі протитанкових ракетних комплексів.

Він зазначив, що держава рішуче налаштована "стояти пліч-о-пліч з Україною", і підтримувати її суверенітет та спільні інтереси.

"Ми вже вісім років допомагаємо їм розвивати оборонні можливості та вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії", - додав британський міністр.

17 січня Велика Британія заявила про постачання Україні нового пакету систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.

19 січня Сполучене Королівство заявило, що надало Україні тисячі легких протитанкових ракет для захисту від російського вторгнення.