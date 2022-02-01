Велика Британія виділить 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку України

Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду напередодні візиту прем'єр- міністра Бориса Джонсона в Україну.

"Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та боротьбі з корупцією, що зміцнило здатність країни протистояти зловмисному та антидемократичному впливу.

Нове фінансування у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі з Фонду належного управління Великої Британії, про яке було оголошено сьогодні, підтримає цю роботу та допоможе зусиллям щодо зниження залежності України від постачання енергоресурсів із Росії", - йдеться у повідомленні.

Борис Джонсон у вівторок вирушить до України для переговорів з президентом Володимиром Зеленським, оскільки напруженість на кордоні країни з Росією продовжує зростати, зазначається у повідомленні.

За даними джерел, Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.