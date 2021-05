Велика Британія запровадила санкції проти сотні білорусів

Велика Британія заборонила національному перевізникові Білорусі, авіакомпанії "Белавіа" літати в країну і наклала санкції на 99 білорусів. Про це повідомляє The Guardian.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів".

Британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Великої Британії.

Санкції були введені проти 99 фізичних та юридичних осіб з Білорусі.

Також Рааб закликав на додаток до "Північного потоку 2" зупинити газопровід "Ямал-Європа", який проходить через Білорусь.

За його словами, ця труба "проходить через Білорусь і дає гроші тиранічному режиму".

Відзначимо, в понеділок лідери Євросоюзу домовилися ввести додаткові санкції щодо Білорусі, в тому числі економічні, закликали свої авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі та санкціонували роботу по забороні білоруським авіакомпаніям польотів в європейське небо і аеропорти, повідомив офіційний представник.

На зустрічі в Брюсселі 27 національних лідерів блоку затребували негайного звільнення дисидентів Романа Протасевича і Софії Сапеги, а також розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації недільного інциденту, в ході якого Білорусь змусила літак Ryanair приземлитися в Мінську.

Тепер міністрам закордонних справ та іншим міністрам ЄС буде доручено оформити ці політичні рішення, оголошені Барендою Лейтсо, представником голови саміту ЄС Шарля Мішеля, після двогодинних переговорів на саміті в Брюсселі.

Заява прозвучала невдовзі після публікації відео, в якому Протасевич спростував повідомлення про те, що у нього були проблеми зі здоров'ям після арешту в білоруській столиці, і сказав, що зізнався в розпалюванні масових заворушень, що передбачає максимальне тюремне ув'язнення терміном до 15 років. Відео, яке, вочевидь, було знято міліцією, стало першою появою Протасевича з моменту його затримання.