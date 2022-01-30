Великобританія не планує спрямовувати бойові підрозділи в Україну

Міністр закордонних справ Великобританії Трасс запевнила, що Британія у разі вторгнення російських військ надасть Україні іншу підтримку.

Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення.

Про це міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

Трасс заявила, що вважає вкрай малоймовірним, що у разі вторгнення Росії британські військовослужбовці воюватимуть разом із українськими. Проте Британія надасть Україні всю допомогу, яку буде здатна надати.