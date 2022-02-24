Великобританія запроваджує нові санкції проти Росії та Білорусі

Великобританія запроваджує нові економічних санкції проти Росії.

Деталі та коментарі: Як повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, Велика Британія заморозить всі активи другого за величиною російського банку - ВТБ, активи якого становлять 154 мільярдів фунтів стерлінгів.

Надалі від британської фінансової системи будуть відключені й інші банки, а також заморозять активи 100 юридичних осіб Росії.

Російським державним і приватним компаніям заборонять заробляти гроші у Великій Британії. Крім цього, Британія обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках.

"Оскільки близько половини торгівлі Росії в даний час здійснюється в доларах США та фунтах стерлінгів, я радий повідомити Палаті представників, що Сполучені Штати вживають аналогічних заходів", - сказав Джонсон.

Крім того, Велика Британія запровадить жорсткий експортний контроль і заборонить експорт в Росію товарів подвійного призначення, а також мають ввести санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їхніх дочірніх компаній, до складу яких входить "Ростех" - найбільша оборонна компанія РФ.

До того ж, в Об'єднаному королівстві мають намір заборонити "Аерофлоту" здійснювати польоти у Велику Британію.

Такі ж санкції мають поширити і на Білорусь. Джонсон вважає, що такі санкції стримають Росію на наступні роки.

"Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися", - додає він.

Водночас, держава поки лише розглядає відключення РФ від SWIFT.

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