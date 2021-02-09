Великобританія змінила правила в'їзду для іноземців через нові штами коронавірусу

На тлі поширення нових штамів коронавірусу SARS-CoV-2 Великобританія, для громадян яких Україна продовжила безвізовий режим ще на рік, підсилює вимоги для перетину кордону іноземцями.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Меттью Хенкок, пише The Sun.

За його словами, з 15 лютого всі мандрівники, які в'їжджають на територію Великобританії, повинні будуть пройти три тести на коронавірус.

Перші два тести на COVID-19 повинні робитися на другий і восьмий день обов'язкової самоізоляції, яка триватиме десять діб.

Ще один тест на коронавірус потрібно зробити не пізніше ніж за 72 години до відправлення до Великобританії. Результати даного тесту необхідно буде пред'явити до відльоту.

Хенкок зазначив, що якщо один з тестів, зроблених на самоізоляції, покаже позитивний результат, мандрівника зобов'яжуть провести ще 10 днів на карантині з дати проведення тесту.

Як повідомляли Українські Новини, перші дані свідчать про те, що новий штам коронавірусу, що виник у Великій Британії, може бути більш смертоносним.

Раніше британські вчені повідомили про виявлення раніше невідомого штаму коронавірусної інфекції, що виникла в недалекому минулому в Південній Америці.