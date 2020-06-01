Великобритания готова использовать вето, чтобы заблокировать возвращение России в G7

Великобритания будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в "Большую семерку". Об этом заявили в правительстве Великобритании после того, как президент США Дональд Трамп предложил пригласить российского лидера Владимира Путина на ближайшую встречу, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Так, в Британии заявили, что это дело Трампа, как хозяина встречи в этом году, если он захочет пригласить президента Владимира Путина на встречу в качестве гостя.

Трамп заявил в субботу, что планирует перенести ежегодный саммит мировых лидеров на сентябрь, и он хочет пригласить Россию, наряду с Южной Кореей, Австралией и Индией, в рамках альянса для обсуждения будущих отношений с Китаем.

Президент США и ранее сталкивался с сопротивлением со стороны других членов G7, включая Великобританию - все они имеют вето на предложенные изменения в членском составе этого органа - реадмиссию России, исключенной из состава тогдашней "восьмерки", в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма.

Но Трамп охарактеризовал сентябрьское собрание как потенциально "G10 или G11", что повышает перспективу формального расширения членства.

Трамп охарактеризовал G7 - в которую также входят Канада, Япония, Германия, Италия и Франция - как "очень устаревшую группу стран". По его мнению, добавление других стран создало бы "хорошую группу стран".

Отвечая на вопрос о комментарии Трампа на ежедневном брифинге для СМИ в Вестминстере, официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не оставил сомнений в том, что страна готова наложить вето, чтобы предотвратить реадмиссию России.

"Решение о членстве в "Большой семерке" должны приниматься единогласно. Россия была исключена из G7 после аннексии Крыма, и мы пока не видим доказательств ее измененного поведения, которое оправдывало бы реадмиссию", - сказал он.

По словам спикера Джонсона, Британия не поддержит возвращение РФ в группу, если та "не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности наших союзников".

"Что касается приглашений, выданных принимающей страной, то это их дело. На последних сессиях G7 принимающая страна приглашала страны, не входящие в эту группу. Это устоявшийся принцип, что именно это может сделать принимающая страна", - добавил он.

Как сообщал УНН, правительство Германии ранее сдержанно отреагировало на намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит Большой семерки (G7) на осень и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.