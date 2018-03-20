Великобритания и ЕС договорились о переносе реальных сроков Brexit

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года Великобритания еще почти два года будет оформлять Brexit. Одновременно она сохраняет все права члена ЕС, кроме права голосовать. Об этом сообщает ВВС.

Объявляя во вторник об этой и других договоренностях, представитель ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье и министр Британии по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис назвали их "решающим шагом".

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в других странах ЕС.

По словам Барнье, до обещаний сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат такие же права, как и те, кто прибыл до Brexit.

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

Сторонам, однако, еще предстоит договориться о некоторых принципиальных вопросах, в частности о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую Дэвисом и Барнье, еще должны будут подписать на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры других 27 стран Евросоюза.

Мишель Барнье сказал во вторник, что договоренность о переходном периоде придаст уверенности бизнесу, который беспокоился за неясность относительно условий работы после марта 2019 года.

По словам представителя ЕС, стороны смогут приступить к обсуждению будущего договора о свободной торговле и других аспектов отношений Евросоюза и Британии после Brexit.

Одновременно в этот 21-месячный переходный период Британия уже сможет вести переговоры о торговых соглашениях со странами извне Евросоюза.

Впрочем, стороны согласовали еще не все условия переходного периода: принадлежит, например, решить, какой будет роль Европейского суда правосудия (расположен в Люксембурге верховный суд ЕС).

Противники Brexit с самого начала говорили, что Британии и Евросоюзу физически не хватит времени урегулировать все детали будущих отношений за два года, отведенные на выход Лиссабонским договором.

Теперь стороны отвели себе еще почти два года и надеются уложиться в этот срок.

Напомним, 23 июня 2016 в Великобритании состоялся референдум, на котором 52% британцев заявили о желании выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.