Великобритания и ЕС одобрили сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили о согласовании новой сделки по Brexit.

Об этом Джонсон написал в Twitter.

"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетным вопросам", - написал премьер.

Таким образом, новая сделка все еще будет нуждаться в одобрении парламента Великобритании.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также подтвердил достижение соглашения.

"Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений", - написал Юнкер в Twitter.

Глава ЕК добавил, что будет рекомендовать компетентным органам Евросоюза одобрить эту сделку.

