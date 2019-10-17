Великобритания и ЕС одобрили сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили о согласовании новой сделки по Brexit.
Об этом Джонсон написал в Twitter.
"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетным вопросам", - написал премьер.
Таким образом, новая сделка все еще будет нуждаться в одобрении парламента Великобритании.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также подтвердил достижение соглашения.
"Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений", - написал Юнкер в Twitter.
Глава ЕК добавил, что будет рекомендовать компетентным органам Евросоюза одобрить эту сделку.