Великобритания: инспекторов по химическому оружию не допускают в сирийскую Думу

Инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допускают в сирийскую Думу - на место вероятного использования войсками президента Сирии Башара Асада химического оружия, заявила 16 апреля британская делегация организации.

Город Дума в регионе Восточная Гута вблизи Дамаска сейчас находится под контролем сирийских и российских военных.

Британские представители в ОЗХО на закрытом чрезвычайном заседании организации обвинили Россию в препятствовании работе миссии.

"Неограниченный доступ - важен. Россия и Сирия должны сотрудничать", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями относительно их безопасности.

Россия, главный союзник сирийского президента Башара Асада, отвергла обвинения Великобритании, заявив, что последовательно поддерживала расследование возможной химической атаки.

"Мы призвали провести объективное расследование, это было с самого начала после того, как появилась информация об атаке, поэтому утверждение такого рода против России беспочвенны", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Группа прибыла в Сирию на прошлой неделе. После ударов США, Великобритании и Франции в Сирии ОЗХО подтвердила, что эксперты продолжат свою миссию.

Войска президента Сирии Башара Асада, как утверждают страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, совершили 7 апреля химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля ракетный удар по объектам в Сирии, связанным с разработкой химического оружия.

Россия резко осудила удар и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.