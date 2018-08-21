Великобритания намерена скоординировать санкции с Европой и США - СМИ

Недавно назначенный вместо Бориса Джонсона министр иностранных дел Джереми Хант отправился в свою первую поездку в США с желанием добиться поддержки новых антироссийских санкций.

Сегодня, как никогда, мировой демократии приходится столкнуться с множеством угроз, Запад должен мобилизовать все силы и объединиться для борьбы с внутренними и внешними врагами, среди которых первый и главный - Россия под руководством Владимира Путина; с таким посланием недавно назначенный глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант (не так давно он сменил на этом посту харизматичного Бориса Джонсона) отправился во вторник в свою первую поездку в США, сообщает BBC.

По приезду в Вашингтон Хант выступит в Институте мира с призывом союзникам в этот тяжелый час не рушить, а укреплять совместные институты. Как следует из текста речи, распространенного Форин-офисом перед визитом, он предложит Евросоюзу, из которого Великобритания выходит в марте следующего года, поддержать новые американские санкции против России.

"Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский союз сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США... Державы вроде России постоянно попирают устоявшиеся правила взаимодействия на международной арене. Подобное агрессивное и враждебное поведение угрожает мировому порядку и нашей безопасности. Конечно, стоит наводить мосты с Россией, но нужно сказать прямо: в результате российской внешней политики, проводимой под руководством президента Путина, мир стал намного опаснее", - говорится в речи Ханта.

Государственный департамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в британском городе Солсбери. В нем США поставили ультиматум России и могут приостановить дипломатические отношения.

Напомним, 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.

По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства. В Британии считают, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей. Правительство страны приняло решение выслать 23 российских дипломатов. Еще почти 30 стран поддержали Британию и в знак солидарности выслали российских дипломатов. Всего на родину вернулись более 150 сотрудников диппредставительств из разных уголков планеты.

В конце марта улучшилось состояние Юлии Скрипаль, а 6 апреля стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

По материалам: BBC