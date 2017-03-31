Великобритания обнародовала план замены законов ЕС после Brexit

Британское правительство обнародовало план, по которому страна должна заменить законодательство Европейского Союза национальным законодательством в рамках подготовки к выходу из блока, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Британия должна заменить около 12 тысяч европейских законов - от прав работников до охраны окружающей среды.

Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что проект документа (the Repeal Great Bill) "обеспечит ясность и определенность для бизнеса и потребителей на тот день, когда мы покинем ЕС".

По его словам, это позволит бизнесу работать, "зная, что законы не изменились за одну ночь", а также обеспечит отсутствие резких изменений в области индивидуальных прав.

Он также сказал, что права работников, защита окружающей среды и права потребителей, которые в настоящее время закреплены в законодательстве ЕС, будут продолжать работать как законы Британии - хотя парламент вправе изменить их позже.

Законопроект об отмене будет также обозначать "конец верховенство права ЕС в Великобритании", добавил он.

Проект закона предусматривает выход Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда. Предполагается, что закон вступит в силу в день выхода Британии из ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 28 марта подписала официальное письмо о намерении ее страны выйти из состава Евросоюза. 29 марта документы были переданы президенту Европейского совета Дональду Туску.