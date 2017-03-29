Великобритания официально запустила Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Великобритании из ЕС - Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что официальное уведомление составляется в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Оно будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду, 29 марта.

25 марта сообщалось, что лидеры 27 стран - членов Европейского союза в преддверии Brexit подписали Римскую декларацию, в которой говорится о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За выход из ЕС отдали голоса более половины британских избирателей. 16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры выхода государства из ЕС.