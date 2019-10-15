Великобритания остановит поставки оружия в Турцию

Правительство Великобритании приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию на фоне опасений, связанных с ее военной операцией на севере Сирии.

15 октября, во время выступления в парламенте министр иностранных дел Великобритания Доминик Рааба заявил, что страна приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары на севере Сирии, сообщает Independent.

"Поставки новых вооружений Турции, который могут быть применены в этой операции, приостанавливаются до дальнейших распоряжений", - заявил он. И теперь страна будет следить за экспортом в Турцию под "очень тщательным и постоянным контролем".

Министр обороны также обратился к президенту Турции, чтобы тот "проявил максимальную сдержанность и положил конец этим односторонним военным действиям".

В понедельник совет ЕС по иностранным делам принял заключения, в которых заявлено, что "государства-члены придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию на основе положения Общей позиции 2008/944 / CFSP по контролю над экспортом оружия".

В документе говорится, что "принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию".

Европейские СМИ отмечают, что эти формулировки дают возможность странам ЕС при желании вводить запреты на поставки вооружения Анкаре. При этом те страны, которые не хотят идти на такой шаг, могут продолжать поставки.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о начале военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Турецкое руководство планирует создать в регионе буферную "зону безопасности" и переселить туда после изгнания курдов около 2 млн сирийских беженцев. Эта операция стала третьей на территории Сирии, ей предшествовали "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

Евросоюз, НАТО и Лига рабских государств осудили Турцию и призвали Анкару прекратить операцию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп публично призывал Эрдогана отказаться от операции против сирийской курдов и угрожал Турции санкциями, отдав при этом приказ о выводе американских военнослужащих из приграничного региона. Совет Безопасности ООН не смог согласовать резолюцию в связи с вторжением Турции в Сирию.