Великобритания поддержала проект украинской резолюции ООН по правам человека в Крыму

Перед сегодняшним голосованием на Совбезе ООН по украинскому проекту резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму власти Британии призвали международное сообщество поддержать инициативу Киева.

Об этом МИД Великобритании заявляет в своем Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.

"Россия продолжает незаконно оккупировать Крым и нарушать права человека. Мы призываем международное сообщество действовать и поддержать сегодня проект резолюции ООН. Крым - это Украина", - заявили в Лондоне.

Посольство страны в Киеве также подтвердило позицию главного офиса британского МИД, добавив, что "мы должны держать курс на поддержку Украины".